Звезд не пригласили: никто не понял, по какому принципу выбирали гостей на поминки после похорон Зайцева

4 мая в Щелкове похоронили модельера Вячеслава Зайцева. После траурной церемонии состоялись поминки: стали известны детали проводов.

Приглашения на поминки раздавали прямо на кладбище: они были написаны на обычной бумаге. Однако никто не понял, по какому принципу выбирали гостей.

Как стало известно сайту mk.ru, звезд не пригласили на поминки, хотя несколько человек присутствовали на похоронах: это певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев, артист Бедрос Киркоров. Внучки модельера тоже не было. В усадьбу пришли 80 гостей: это коллеги Зайцева, бывшие модели, байкеры.

Возле дома выставили столы. По словам одного из гостей, «никаких дорогих блюд не было» - стояло традиционное поминальное угощение.

«Но все было очень вкусно... Никто не напился», - сказал неназванный собеседник.

Все прошло тихо, громких заявлений никто не делал.

Некоторые друзья модельера остались недовольны, потому что их не пригласили на поминки. Одна из женщин пожаловалась, что дружила с кутюрье 15 лет, но сын модельера не позвал ее на проводы.

Ранее стало известно об ошибке, которую родственники совершили при захоронении Зайцева. Ее озвучила актриса Тамара Семина.