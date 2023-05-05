Родственники Вячеслава Зайцева совершили ошибку при захоронении

Родственники совершили ошибку при захоронении модельера Вячеслава Зайцева 4 мая. Об этом заявила актриса Тамара Семина, раскрыв, в чем именно она заключалась.

Она считает, что модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина стоило захоронить рядом. Тем более что кутюрье ушли из жизни фактически вместе.

«Это ошибка, что их похоронили порознь», - сказала Семина сайту mk.ru.

Звезда советских фильмов отметила, что сразу говорила о необходимости похоронить модельеров в одном месте, но от ее желания ничто не зависело. Семина объяснила, что Зайцев и Юдашкин – «достояние России», они «всегда шли нога в ногу друг с другом».

По словам Семиной, многие соглашались, что дизайнеры должны быть похоронены рядом. При этом актриса высказалась против идеи перезахоронить Зайцева.

«Это не христианские дела абсолютно. Это вмешательство в загробную жизнь. Такого допускать нельзя», - сказала она и добавила, что памятники обоим знаменитостям нужно поставить за счет государства.

Ранее сообщалось, что вместо шикарных букетов на могиле Зайцева были еловые ветки. Среди знаменитостей похороны посетили единицы: певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев и еще несколько человек.