Зверев поднял скандал из-за дешевых подарков

Публика потеряла из виду Сергея Зверева. Дело в том, что артиста теперь тяжело вытащить на светское мероприятие. Однако недавно это удалось сделать. Организаторы обещали не только веселое мероприятие, но и солидные подарки, пишет mk.ru.

Когда пришло время подарков, Зверева ждал неприятный сюрприз — в пакете был сертификат. Звезда надул губы и заявил: «Зачем он мне нужен? Они не работают!». Успокоить эмоции знаменитости удалось только после вручения запонок с бриллиантами.

Зверев пожаловался, что организаторы часто пытаются его обмануть. Однажды ему подарили сертификат, по которому он должен был получить для кошки еду, но они были недействительны, хотя с момента подарка прошло несколько дней.

Кроме того, Сергей получает пустые пакеты. Бывает, что приезжает домой, заглядывает, а там ничего. Пока донесут пакеты до машины, всё украдут.

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