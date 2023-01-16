«Я долго ее искал»: Сергей Зверев озвучил имя любимой женщины

Эпатажный шоумен в очередной раз изумил отечественную тусовку.

На этот раз - открыто признался в любви к знаменитой эстрадной певице Любови Успенской, недавно перебравшейся на ПМЖ из США в РФ.

Это - моя муза, я долго ее искал! – заявил Зверев. И прозрачно намекнул, что был бы счастлив не только писать что-то для и об Успенской, но и зачать с ней совместного ребенка.

Певица удивилась.

Я на него смотрю как на талантливого стилиста. Все, я больше ничего не хочу! У меня сейчас ребенок — это моя дочь, это музыка.

От четвертого, американского супруга у Успенской действительно есть взрослая дочь Татьяна, которая после травмы, полученной шесть лет назад при падении с велосипеда, переживает не лучшие времена.

В России Любови Залмановна пользуется большим успехом, загружена гастролями и концертами.