19:10, 16 января 2023
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«Я долго ее искал»: Сергей Зверев озвучил имя любимой женщины
Серей Зверев готов зачать ребенка от знаменитой русской певицы .
Эпатажный шоумен в очередной раз изумил отечественную тусовку.
На этот раз - открыто признался в любви к знаменитой эстрадной певице Любови Успенской, недавно перебравшейся на ПМЖ из США в РФ.
- Это - моя муза, я долго ее искал! – заявил Зверев. И прозрачно намекнул, что был бы счастлив не только писать что-то для и об Успенской, но и зачать с ней совместного ребенка.
Певица удивилась.
- Я на него смотрю как на талантливого стилиста. Все, я больше ничего не хочу! У меня сейчас ребенок — это моя дочь, это музыка.
От четвертого, американского супруга у Успенской действительно есть взрослая дочь Татьяна, которая после травмы, полученной шесть лет назад при падении с велосипеда, переживает не лучшие времена.
В России Любови Залмановна пользуется большим успехом, загружена гастролями и концертами.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.5-tv.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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