Зудина напомнила о «счастливых годах» руководства Табаковым в МХТ имени Чехова

Вдова Олега Табакова Марина Зудина попрощалась со спектаклем «Карамазовы», который играли на сцене МХТ им. Чехова. Также она напомнила о временах, которые, по ее мнению, были самыми счастливыми для театра.

Зудина опубликовала небольшой видеоролик на своей странице в одной из социальных сетей. Она выразила благодарность актерам, которые принимали участие в постановке, и ее режиссеру Константину Богомолову.

Также вдова Табаков заявила, что времена под руководством ее покойного супруга были счастливыми. Она напомнила о свершениях, которые ознаменовали этот период в истории культурного учреждения.

«Я благодарна и ему очень... Это было время невероятных свершений. Но спектакли уходят, и я хочу пожелать артистам, театру новых премьер и побед. Жизнь продолжается. Спасибо, вам за все», — заявила Зудина.

Ранее сообщалось, что семья, друзья и коллеги Табакова пришли на Новодевичье кладбище, чтобы почтить его память. С момента его смерти прошло уже семь лет.