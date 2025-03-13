Овдовевшая актриса Марина Зудина едва сдерживала слезы у могилы Олега Табакова. Об этом сообщает StarHit.

12 марта 2018 года из-за проблем с сердцем умер Олег Табаков. Спустя 7 лет семья, друзья и коллеги пришли на Новодевичье кладбище, чтобы почтить его память. Одной из первых у могилы появилась Зудина. Марина надела спортивный костюм, пуховик и солнечные очки. По информации источника, актриса долго смотрела на захоронение и едва сдерживала слезы.

На кладбище были замечены Павел Табаков, Владимир Машков и Филипп Янковский, который опустился к надгробию, а затем похлопал по мрамору. Присутствующим казалось, что он вот-вот заплачет.

Поклонники умершего также почтили его память.

«Такие рождаются раз в сто лет. А может, таких уже и не будет. Светлая память!» — написали россияне.

Ранее сообщалось, что могила Олега Стриженова оказалась заброшена через месяц после похорон. Подробности читайте в этой новости.