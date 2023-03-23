«Зубной щеткой оттереть?»: Бузова обиделась на обвинения в «брежневских» бровях

Поющая телеведущая Ольга Бузова активно ведет страницу в социальных сетях и ежедневно публикует десятки видео и фото. После возвращения из Африки, где она снималась в новом сезоне экстремального реалити телеканала ТНТ, артистка отправилась по салонам красоты, чтобы привести свою внешность в порядок после долгого нахождения на другом континенте. Вот только в итоге получила она не восхищения от фанатов, а насмешки.

Поклонники зацепились за новые снимки Ольги, на которых были отчетливо видны ее брови. Пользователи Сети посчитали, что они выглядят неестественно за счет ширины и слишком темного цвета. Многие даже сравнили их со знаменитыми густыми бровями Леонида Брежнева. Обычно Бузова проходит мимо подобной критики своей внешности, но в этот раз почему-то не проигнорировала. Видимо, задело. Она вышла на связь с подписчиками и сообщила, что вскоре она станет прежней, как только краска смоется.

«Ну что мне сейчас их зубной щеткой оттереть? Ну да, темноваты, конечно, учитывая, что у меня русый цвет волос. Но они смоются, алло. Это краска. Она сойдет», - заверила телеведущая.

Также Ольга добавила, что людям стоит замечать что-то, помимо ее темных бровей. Например, пейзажи в Сочи, которые она демонстрирует на своей странице. Напомним, что артистка на днях решила закрыть лыжный сезон поездкой на курорт.

Ранее Ольга Бузова рассказала о неадекватном поведении одного поклонника. Однажды во время концерта в Дубае к ней на сцену поднялся мужчина, начал отбирать у нее микрофон, а потом и вовсе разбил ей губу. Это был единичный случай, но телеведущая запомнила его надолго.