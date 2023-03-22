Поющей телеведущей Ольге Бузовой разбили губу во время концерта в Дубае

Поющая телеведущая Ольга Бузова сейчас участвует во многих развлекательных проектах. Совсем недавно она вернулась из Африки, где снимали реалити телеканала ТНТ, и после этого вновь приступила к концертной деятельности. И хоть артистка любит выступать на сцене перед своей аудиторией, иногда это оборачивается для нее серьезными последствиями.

Популярность к Ольге пришла после «Дома-2», и после этого она начала подниматься вверх по карьерной лестнице, пока не стала одной из самых успешных женщин России. На данный момент армия ее поклонников насчитывает свыше десяти миллионов человек, и она продолжает пополняться. Конечно, вместе с последователями Бузова получила и большое количество недоброжелателей. Но на негатив она старается не обращать внимание, даже когда он выходит за рамки разумного.

Однажды на одном из концертов в Дубае на телеведущую было совершено настоящее нападение. Один из зрителей выбежал на сцену и разбил ей губу, но она продолжила выступать, будто ничего не произошло.

«На сцену выскочил молодой человек, попытался вырвать у меня микрофон, разбил мне губу, но я все равно продолжила выступать», - поделилась Ольга в интервью изданию «7Дней.ru».

После произошедшего ее сильно поддержали другие фанаты. Они подарили ей большое количество любви и наговорили сотни комплиментов. От этого Ольге сразу стало лучше.

Также Бузова призналась, что многие поклонники часто несут к ней на концерты домашнюю еду. Это могут быть соленья или колбаса, которую певица очень любит. Но больше всего ей нравится, когда кто-то преподносит ей малиновое варенье. Она его ест буквально ложками, запивая чаем.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на самочувствие после возвращения из ЮАР.