«Зря я так переживала»: Анна Седокова растрогала публику, появившись на сцене с детьми

Певица Анна Седокова вывела на сцену своих детей в эфире шоу и растрогала публику. В новом выпуске программы «Три аккорда» на Первом канале артистку поддержали дочь Алина и сын Гектор.

27 апреля состоялся финал девятого сезона шоу «Три аккорда» на Первом канале, съемки которого проходили еще до развода Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Певица, ставшая самой обсуждаемой участницей проекта после громкой истории со смертью ее бывшего мужа, выступила на сцене со своей версией хита Ирины Аллегровой «Мама». Во время номера на большом экране показывали семейные фото знаменитости.

«Зря я так переживала. Несмотря на их критику, жюри все равно лояльно относится. Здорово, что в проекте „Три аккорда“ мне удалось побывать совершенно разноплановыми героинями. Я рада, что мне удалось победить свои страхи и переживания. Не до конца, честно скажу. Но я буду работать над собой. В следующем сезоне встречаемся с вами, но, надеюсь, я уже буду в жюри», — заявила Анна Седокова.

В конце выступления на сцену вышли дети экс-солистки группы «ВИА Гра» — 19-летняя Алина и 7-летний Гектор. Сын подарил Анне Седоковой цветы, которые та вручила дочери. Артистка завершила песню словами: «Просто стала взрослой дочь моя… и сын», а затем обняла детей.

После этого Анна Седокова обратилась к членам жюри и публике, рассказав о наследниках: «Это мои дети. У меня еще есть Моника, ей 12 лет. Просто она, к сожалению, не смогла. У меня их трое, это мое самое большое счастье в жизни». Судьи оценили номер певицы и поставили ей высшие баллы.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля певицы, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели бывшего мужа.

Ранее сообщалось о том, что певица Любовь Успенская раскритиковала Анну Седокову на шоу «Три аккорда».