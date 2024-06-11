«Зря Вы рот открыли»: Кристину Орбакайте разнесли после ее обращения к хейтерам

Недавно уехавшая в США певица Кристина Орбакайте записала в личном блоге видеообращение к недоброжелателям. Артистка заявила, что хорошо живет после отъезда из России и что «никогда нигде не проваливается», а негатив к ней «не прилипает». Однако пользователи Сети негативно восприняли обращение знаменитости и обвинили ее в неискренности и лицемерии.

В своем обращении Кристина Орбакайте отметила, что, вопреки слухам, ее концерты за рубежом проходят успешно. Некоторые подписчики вспомнили слова ее матери, певицы Аллы Пугачевой, о «холопах и рабах» и предложили артистке выступать в американских ресторанах для «свободных и правильных» зрителей.

«На концерты ходил народ, а теперь Кристина маску сняла. Пой теперь в забугорных кабаках не для холопов и рабов, посмотрим, много ли заплатят», — обратилась к певице одна из подписчиц.

Другой Интернет-пользователь подчеркнул, что «яблоко от яблони недалеко падает», и обратил внимание на агрессивные высказывания Кристины Орбакайте в видеообращении к зрителям.

«Зря Вы, Кристина, рот открыли. Теперь все видят, что Вы совсем не такая нежная и невинная девушка, какой все эти годы казались», — отметила еще одна подписчица.

Напомним, Кристина Орбакайте опубликовала в соцсети видео, в котором обратилась к поклонникам и недоброжелателям. По словам певицы, у нее все отлично и есть «куча творческих планов», а все новости о ее «провалах» не соответствуют действительности. Таким образом артистка отреагировала на слухи о неудачном концерте в Монако. Знаменитость добавила, что у нее давно выработался иммунитет к негативу, а «грязь к ней не прилипает».

Последние два года Кристину Орбакайте активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой в 2022 году. Певица и сама уже долгое время живет в США и много путешествует, но время от времени приезжает и в Россию.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте едет в тур по США после скандала в Монако.