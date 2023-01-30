«Зря родился в этой семье»: от Шуры отказались родные, не приняв его эпатажный образ

47-летний певец Шура всегда удивлял поклонников своим эпатажем. Он считается одной из самых неординарных звезд на отечественной эстраде. Хейтеры часто критикуют его образ в Сети, но, как оказалось, не только они. Много лет назад Шуре пришлось прекратить общение со своей семьей, так как они не желали принимать его таким, какой он есть.

О семейной драме певец рассказал в шоу «Злые языки». По словам Шуры, он много лет не общался с матерью и братом. Первые ссоры стали возникать из-за его поведения и внешнего вида, но окончательно разлад в отношениях произошел из-за квартирного вопроса. Певец поделился, что его мама Светлана Ивановна выписала его из жилья, объяснив это тем, что хотела сократить коммунальные платежи. Однако артист этого принять не смог.

Со временем им удалось вновь наладить связь. Во время тура он заехал к маме домой с большим букетом роз, и они помирились. А вот с братом Шура начал общаться только совсем недавно, и это стало для него шоком, так как они никак не пересекались более 26-ти лет.

«Он обнял меня, нормально все. Какая я им звезда? Я для них конченый человек, который зря родился в этой семье. Да нормально все. Все хорошо. Слава Богу, мы здоровы», - откровенничал Шура.

Ранее в Сети вновь стала обсуждаться вражда двух звездных сестер Бузовых. Долгое время Анна и Ольга конфликтовали, однако в последнее время стали все чаще говорить о примирении. Сейчас девушки говорят, что между ними все хорошо, но на день рождения младшая Бузова так и не пришла к родственнице.