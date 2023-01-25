«Жаль»: Ольга Бузова не стала видеться с родной сестрой Анной даже после дня рождения
Певица Ольга Бузова пожалела, что не увиделась с сестрой Анной после ее подарка.
Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru
Поющая телеведущая Ольга Бузова несколько дней назад отпраздновала свой день рождения. Звезда устроила ужин с лучшими подругами, провела время с матерью и отцом. Но родной сестры девушки рядом с ней все это время не было. Анна прислала имениннице букет с трогательными словами, но поклонники уверены, что девушки все еще не могут наладить отношения.
Исполнительница опубликовала в соцсетях фотографии и видео из своей роскошной квартиры, которая буквально утопала в цветах. Она разбирала поздравления и благодарила друзей через Интернет. Один из букетов оказался от родной сестры телеведущей Анны. Родственница написала короткое поздравление, ничего не пожелав. Ольга прокомментировала презент.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Спасибо, Анечка. Спасибо, лап. Не переживай, цветочки у меня. Жаль, что вчера не успела заехать», – высказалась артистка.
Поклонники были удивлены, как у девушек не нашлось времени встретиться друг с другом. Ведь Бузова успела увидеться с родными людьми и собрала лучших подружек. Но в этой компании, видимо, не было места для сестры.
Напомним, что в Сети давно обсуждают конфликт между девушками. По слухам, отношения испортились из-за популярности Ольги. СМИ пишут, что Анна не раз упрекала звездную сестру в отсутствии материальной помощи. А вот блондинка говорила, что во всем помогала не только младшей сестре, но и ее мужу! После громких слов красавицы прекратили общаться, но в последнее время чаще вспоминают друг друга, правда, только в соцсетях.