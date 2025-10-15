Зря отказалась от услуг Кати Гордон: очередное заседание суда по детям Елены Товстик прошло тихо

15 октября состоялось заседание суда по детям Елены Товстик и ее бывшего мужа-предпринимателя. Оно прошло тихо – судя по картотеке, было подано встречное исковое заявление.

Telegram-канал «Светский хроник» сообщил: «Зря, конечно, Товстик-жена отказалась от услуг крикуньи Кати Гордон. Очередное заседание по детям прошло сегодня тише воды, ниже травы».

Отмечается, что Роман Товстик требует отдать ему двоих старших детей, один из которых совершеннолетний. Источник полагает, что предприниматель сможет взыскать на них алименты с неработающей матери.

Исковое заявление по поводу спора о месте жительства детей при раздельном проживании родителей было подано Романом Товстиком 25 июля. Елена Товстик выступает по иску ответчиком. В конце сентября суд вынес определение о назначении дела к судебному разбирательству. Заседание состоялось 15 октября в 9.25 в Пресненском суде.

