«Она пришла на все готовое»: Елена Товстик заявила о корысти Полины Дибровой в отношениях с ее мужем

Бывшая жена Романа Товстика честно высказалась о разводе и «прошлась» по Полине Дибровой, которая увела у нее мужа. В беседе с пластическим хирургом Максимом Иванчуком Елена Товстик заявила, что экс-супруга Дмитрия Диброва выбрала ее мужа только из-за денег. Соответствующие кадры опубликованы в Сети.

Рассказывая свою версию разрыва с бизнесменом, женщина утверждает: спустя более 20 лет вместе он неожиданно решил «пожить с другой». Елена Товстик осудила бывшего, который бросил ее с шестью детьми и ушел туда, где легко, сбежав от трудностей.

«Роман мне вообще такой сценарий говорит: «Я вот решил год пожить с другой женщиной». Вот так вот. Со мной 22 года жил, устал от детей, от семьи, захотел для себя пожить. Он говорит, что хочет прожить этот опыт, что этот опыт ему нужен. Ты с человеком прошел такой путь, прошел все трудности… А он ушел туда, где хорошо, где весело, туда, где нет проблем», — возмутилась экс-супруга Романа Товстика.

Не упустила возможности Елена Товстик и пройтись по «разлучнице». Женщина уверена: пара не будет вместе, поскольку Полине Дибровой от ее бывшего нужны лишь деньги.

«Вот эта нынешняя дама, она чисто про деньги. Пришла на все готовое к одному, ко второму пришла на все готовое. Я пришла в нищету, вкладывала в своего мужа свою энергию, была его опорой. Я — человек-донор, который отдает. Она наоборот — забирает. <…> Они 100% не будут вместе. Потому что он привык получать энергию, а тут у него будут забирать ее», — заявила Елена Товстик.

Напомним, брак Товстиков продлился 22 года, у пары шестеро детей. Супруги приняли решение разойтись из-за романа предпринимателя с Полиной Дибровой. Елена Товстик открыто обвиняет в распаде семьи бывшую подругу, но модель утверждает, что проблемы в браке у пары начались еще задолго до скандала. Сами Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября.

Ранее в Сети заговорили, что Елена Товстик участвовала в жизни «гаремного клуба» мужа.