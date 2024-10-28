Зрителям концертов Галкина* в США угрожают охраной за использование телефонов

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) ввел для своих зрителей запреты. Так, на концертах знаменитости нельзя пользоваться телефонами, иначе охрана выведет нарушителей из зала. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на организаторов мероприятий.

По данным источника, зрителям заранее сообщают о том, что снимать происходящее на сцене запрещено.

«Любой, кто будет замечен за использованием устройства во время выступления, будет выведен из зала охраной», — цитирует правило на сайте источник.

Отмечается, что уехавший из РФ артист продает билеты на свои выступления от 90 до 220 долларов. Сам Максим* не высказывается по поводу цен и правил.

Аналогичная ситуация была и раньше на концертах юмориста. По слухам, это произошло после громкого скандала, который произошел в ОАЭ. Знаменитость оштрафовали на 2,4 млн рублей за высказывания о России на выступлении в Дубае.

Напомним, что комик уехал из страны вместе со своей женой Аллой Пугачевой и детьми – Лизой и Гарри.

Ранее мы писали о том, что картины Пугачевой и Галкина* из замка в Грязи оказались подделкой. Изучившие полотна эксперты пришли к выводу, что они не имеют такой ценности, о которой говорилось ранее.

*признан иноагентом на территории РФ