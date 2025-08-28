«Зрителя нужно зазывать»: почему жители Грузии проигнорировали мероприятие Макаревича*

Певец Юрий Лоза предложил Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ) устроить прощальный винный тур. Об этом сообщает «Абзац».

В Батуми у Макаревича* состоялась винная дегустация, которая провалилась: на мероприятие пришло мало людей. По данным СМИ, весь вечер артист выглядел расстроенным, а под конец дегустации и вовсе ушел. Лоза считает, что причиной неудачи стали плохая реклама и политическая позиция певца.

Юрий напомнил, что зрителя нужно зазывать на мероприятия. Именно поэтому он предложил Макаревичу* организовать прощальный тур.

«В Грузии, наверно, мало поклонников Макаревича*. Кроме того, там есть люди с другой политической позицией. Зрителя надо зазывать. Для этого делаются прощальные туры. Если бы он объявил прощальный тур, было бы больше людей», — заявил Лоза.

Отметим, что сам Макаревич* не комментировал прошедшее мероприятие в Грузии.

