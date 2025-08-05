Андрей Макаревич* избавился от дома за 70 млн рублей, который у него нашли в России

Пресс-секретарь Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ) Антон Чернин прокомментировал новости о недвижимости артиста в России. Он отметил, что дом, который приписали певцу, он уже давно продал. Об этом сообщает aif.ru.

По словам представителя Макаревича*, про особняк в Подушкино СМИ писали еще в 2022 году. Тогда же журналистам поясняли, что дом больше не принадлежит исполнителю. Однако информация о недвижимости вновь «всплыла» в 2025 году.

«Про дом в Подушкино СМИ написали еще в 2022, и уже тогда уточнили, что он был продан Макаревичем* более десятилетия назад. В 2025 году какие-то телеграмщики скачали устаревшую базу и вывалили ее в Сеть», - пояснил Антон Чернин.

Напомним, что, по данным Telegram-канала SHOT, экс-резиденция Макаревича* оценивается в 70 млн рублей. Ее певец приобрел в 2008 году у Леонида Ярмольника.

Андрей Макаревич* покинул Россию после начала СВО. Сейчас он живет за границей и негативно высказывается о стране. Также певец заверяет, что в Москве и регионах у него не осталось недвижимости.

Ранее Виталий Бородин призвал лишить Андрея Макаревича* званий.

*Признан иноагентом на территории РФ