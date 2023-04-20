Зрители удивлены: в фильме о «Фабрике звезд» замазали изображение Елены Темниковой

В фильме о проекте «Фабрика звезд», который вышел на телеканале «МУЗ-ТВ», замазали изображение певицы Елены Темниковой. На записи артистка заблюрена после 12-й минуты.

По данным StarHit, упоминание о Темниковой вырезано из речи музыкального продюсера.

Зрители удивились поступку создателей фильма и оставили под видео недовольные отзывы. В комментариях говорилось: «С каких пор стали вырезать Лену Темникову?»

Некоторые интересовались, по какой причине все, что связано с Темниковой, вырезано и заблюрено. Фанаты связывают это с отдельными высказываниями артистки.

Напомним, Темникова участвовала во втором сезоне шоу. Она заняла третье место и вошла в состав группы Serebro.

Ранее мы писали, почему певица покинула коллектив и не продолжала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым.