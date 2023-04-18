Виноват Фадеев: стало известно, почему Елена Темникова покинула группу SEREBRO
Певица Елена Темникова покинула группу SEREBRO из-за поведения Максима Фадеева.
Певица Елена Темникова много лет была солисткой популярной группы SEREBRO, но однажды приняла решение уйти. Этим она очень удивила поклонников, которые считали ее самой яркой участницей коллектива. Звезда призналась, почему в итоге больше не могла продолжать сотрудничество с Максимом Фадеевым. Об этом пишет StarHit.
Исполнительница призналась, что с самого начала карьеры находилась под тотальным контролем продюсера Максима Фадеева. Он решал за девушку почти все: что ей есть, как одеваться и с кем встречаться. Мужчина объяснял это тем, что у группы есть бешеная популярность и репутация, которую нельзя портить.
Елена только со временем поняла, что больше не может самостоятельно принимать решения. Она не только теряет индивидуальность, но даже не может наладить личную жизнь. Певица находилась в таком стрессе, что это сказалось на организме. У девушки была язва желудка и варикоз. Артистка пропадала на гастролях, а на сцену выходила на высоких каблуках.
Из-за постоянной занятости девушка не могла наладить питание и пройти курс лечения. Темникова отметила, что ссоры с коллегой Ольгой Серябкиной усугубляли ситуацию.
В какой-то момент звезда не выдержала и приняла решение уйти. Она досрочно расторгла контракт, выплатила неустойку и покинула коллектив.
После ухода у девушки началась сольная карьера, а ее личная жизнь быстро наладилась. В 2015 году она родила дочь, но не стала делать перерыв, а продолжила творить. В 2021 году у нее вышел пятый альбом.
Ранее мы писали о том, как поклонники заподозрили Елену Темникову в беременности. Внимательные фанаты обратили внимание, что девушка на одном из последних выступлений вышла на сцену в кофточке, которая подчеркнула ее округлившийся живот.