«Зрители пытались отстоять»: певица Лолита сообщила об отмене концертов в двух городах

Певица Лолита Милявская заявила об отмене своих концертов в Кемерове и Новокузнецке. Исполнительница хита «На Титанике» вышла на связь с поклонниками в Telegram-канале и прокомментировала случившееся.

Артистка рассказала, что организаторы ее выступления в Кемерове прислали ей письмо с пометкой «срочно». В нем говорилось, что концерт Лолиты не может состояться по причине ремонта сломанного кабеля в зале. Певица выразила удивление, что до концерта еще три недели, но ремонт пройдет именно в те дни, когда запланировано ее выступление.

«Ай-яй-яй. Как плохо вы обслуживаете зал. Не дай бог, сейчас еще сгорит что-нибудь до моего приезда. Будете отвечать перед людьми», — поделилась мыслями звезда.

Также Милявская пояснила, что ее выступление в Новокузнецке тоже отменено по техническим причинам. Ей сказали, что в помещении закончился паспорт безопасности объекта. Звезда снова задалась вопросом, почему в таком случае там проходят мероприятия. Лолита призвала жителей воздержаться от посещения этих мест.

«Письма, о которых идет речь, опубликую. Пока только одно в наличии. Все хорошие комментарии, которыми зрители пытались отстоять свое право ходить на концерты по своему выбору, естественно, удалялись. Ну детский сад, ей-богу», — добавила певица.

Ранее мы писали о том, что весенние гастроли певицы Лолиты Милявской находятся под угрозой.