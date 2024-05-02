«Зрители потом плюются»: Наталья Варлей высказалась о роли Задорожной в новой «Кавказской пленнице!»

Актриса Наталья Варлей заявила, что ревновать к «кавказской пленнице» в исполнении Анастасии Задорожной смешно. Она прокомментировала тенденцию снимать ремейки на популярные советские фильмы. Об этом пишет PROZVEZD.

Знаменитость дала понять, что скептически относится к продолжениям известных картин. Она следит за творчеством, но многое из этого не является хорошим продуктом. По ее словам, у режиссеров, видимо, нет идей и хороших сценариев. Это плодит «кучу жалких фильмов». Высказалась Варлей и о ремейке картины «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 года.

«Очень долго не хотела смотреть ремейк «Кавказской пленницы», потому что ревновала. А когда посмотрела, поняла – ревновать не к чему. Сценарий – не смешной. И все остальное – тоже. Ревновать к новой Нине – Насте Задорожной – смешно», – поделилась мнением звезда.

Наталья отметила, что с такими же чувствами смотрела новый фильм «Гостья из будущего». Но ей очень нравилась героиня Алиса в советской версии.

«Сейчас все фильмы, как правило, снимают ради денег, а зрители потом плюются. Один из новых фильмов «Вий» – тоже кошмар», – добавила актриса.

Варлей вспомнила, как ее покойный друг Андрей Харитонов признался, что проспал весь фильм «Вий 3D», который в 2014 году снял Олег Степченко. Звезда задалась вопросом, а может ли кто-то заснуть под их фильм, где она играла Панночку, а Леонид Куравлев Хому Брута.

Ранее мы писали о том, что Наталья Варлей раскритиковала Алису Селезневу в новом фильме «Сто лет тому вперед».