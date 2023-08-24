Зрители плакали прямо в зале: фигуристка Домнина исполнила волю Костомарова и вышла на лед

Появление фигуриста Романа Костомарова на льду стало настоящей сенсацией. Олимпийский чемпион, перенесший несколько серьезных операций, нашел силы, чтобы вернуться в спорт, и сделал это во время выступления жены Оксаны Домниной, передает kp.ru.

Фигуристка вышла на лед с шоу-программой «Письма любви». В какой-то момент к ней присоединился супруг. Его появление вызвало слезы радости у зрителей. Костомаров подошел к жене, обнял ее, поцеловал и сказал что-то, глядя в глаза.

Позже в беседе с журналистами Домнина призналась, что муж сам настоял на своем участии в шоу. Она сказала, что это было общее решение, однако последнее слово оставалось за Костомаровым. Спортсмен хотел вернуться на лед, а также чтобы это сделала его супруга.

«И я очень рада, что мы здесь, мы вместе, вся наша семья тут», — отметила Домнина.

Когда трибуны взорвались, увидев фигуриста, Оксана испытала неописуемые эмоции. По словам спортсменки, это было очень трогательно. Все прекрасно видели эмоции, вызванные воссоединением на льду, добавила Домнина.

Участники шоу тоже не смогли сдержать эмоций при виде семейного счастья. Одна из них, Татьяна Тотьмянина, восхитилась силой духа Костомарова. Она отметила, что фигурист смог не только справиться с навалившимся на него испытанием, но и позволил супруге отвлечься от происходящего и вернуться в спорт.

Ранее изготовитель протезов нижних конечностей Михаил Московцев высказался о перспективах Костомарова после операций. Специалист заверил, что скоро спортсмен привыкнет с своим новым рукам и ногам и сможет играть с дочерью в теннис, как сам того желал.