Что будет с руками: протезист рассказал, сможет ли Костомаров сыграть с дочерью в теннис

Изготовитель протезов нижних конечностей Михаил Московцев заверил фигуриста Романа Костомарова, что он сможет держать теннисную ракетку в руках и сыграть с дочерью. Об этом сообщается на сайте BLITZ+.

До этого спортсмен твердил, что теперь не сможет обыграть свою дочь на теннисном корте.

По мнению Московцева, фигуристу необходимо привыкнуть к своим искусственным рукам и ногам, после этого он сможет держать теннисную ракетку в руках. По словам специалиста, Анастасию Костомарову ждет множество поражений в спаррингах с отцом.

«На любительском уровне играть вполне можно. Все зависит от самого человека, а не от технического решения – больше от здоровья и мотивированности», – сказал Московцев.

Он добавил, что нужно подобрать объем движения, на который Роман способен. Надо реально смотреть на вещи и выжимать из жизни максимум.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров может бегать и прыгать на новых протезах. Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах спортсмен с широкой улыбкой на лице разминается и бегает по спортивному залу. Поклонники отметили, что звезда выглядит очень счастливым. Он сам невероятно рад, что теперь может еще активнее заниматься спортом. Фигурист поблагодарил мужчин, которые с самого начала реабилитации ему очень помогли.