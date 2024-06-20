«Зрители писались под себя»: Шукшина поддержала Чулпан Хаматову после увольнения

Российская актриса Ольга Шукшина отреагировала на новость об увольнении покинувшей РФ Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра в Латвии. Ее слова приводит mk.ru.

По мнению артистки, латышские зрители потеряли «прекрасную постановку» режиссера Алвиса Херманиса.

«Театр Наций объездил полмира с гастролями этого спектакля и везде имел огромный успех. В главных ролях были Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Спектакль был просто на разрыв театрального мира десятилетней давности, а постановка получила самую высокую оценку критиков и коллег актеров. Но больше всего похвал тогда досталось исполнителям актерам Миронову и Хаматовой», - поделилась Шукшина.

Актриса отметила, что на сцене Хаматова и Миронов демонстрировали эталонную игру, которая очень сильно нравилась зрителям.

«То, что вытворяла Чулпан вместе с Евгением Мироновым, — от этого все зрители просто валялись под стульями и писались под себя. В театральном мире это сравнимо с «Цирком дю Солей», такой это был высший пилотаж», - высказалась артистка.

Шукшина уточнила, что звонила в Новый Рижский театр, где ей подтвердили информацию о замене Хаматовой. Она добавила, что отчасти вина в произошедшем лежит и на российской звезде, которая эмигрировала и лишила соотечественников своего таланта.

Ранее кинорежиссер Сергей Никоненко назвал оставшуюся без работы Чулпан Хаматову «дурой набитой».