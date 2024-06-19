«Предателю — помойка историческая»: что ждет Чулпан Хаматову после увольнения из Нового Рижского театра

Эмигрировавшую из России в Латвию Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра, а до этого отменили спектакль с ее участием. Актриса осталась без работы за границей. Известный кинорежиссер Сергей Никоненко поставил под сомнение дальнейшую карьеру звезды.

Артист считает, что Хаматова получила по заслугам.

«Наплевать и растереть это имя. Предателю — помойка историческая. Вот что ее ждет. Я хочу забыть о ней навсегда. И вы забудьте: нет такой артистки больше, все у нее кончилось», — цитирует его mk.ru.

Никоненко впервые познакомился с Хаматовой, когда та только начала сниматься в кино, ему даже удалось увидеть дипломную работу Чулпан. Режиссер отмечает, что в начале карьеры она была способной актрисой, но «поддалась глупости и стала дурой набитой», говорит он.

В России Чулпан Хаматова получала от 250 тысяч рублей за каждый выход. После эмиграции актриса пыталась зарабатывать не только на спектаклях, но и на творческих встречах. Но ажиотажного спроса на ее выступления не было, уверяют в Новом Рижском театре. Билеты продавались крайне плохо на мероприятия с ее участием.

Ранее Латвийский национальный театр отменил показ спектакля «Записки сумасшедших» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Его премьера должна была состояться в сентябре, но постановку убрали из репертуара на фоне политических событий. Позже появилась информация об увольнении артистки из труппы театра.