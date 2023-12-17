Зрители не смогли сдержать слез: Роман Костомаров вышел на лед в юбилейном шоу Авербуха

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после ампутации появился в ледовом шоу. Зрители встретили спортсмена с овациями и не смогли сдержать слез.

17 декабря прошло шоу фигуриста Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». 46-летний Роман Костомаров появился на льду в номере своей жены Оксаны Домниной в финале первого отделения мероприятия.

«Спасибо Илье и всей команде, которые всегда были рядом на протяжении полугода, что я был в больнице. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под нее подстроиться и буду достойно жить дальше», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

После этого многие зрители и участники шоу не смогли сдержать слез.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому, инсульт и ампутацию конечностей. Несмотря на это, Роман не пал духом. Спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь. Костомаров уже рассказывал о занятиях по боксу, плаванию и теннису.

11 декабря фигурист показал видео со своей первой тренировки на льду. По всей видимости, он готовился к шоу Авербуха.