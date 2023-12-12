Илья Авербух анонсировал появление Костомарова и Навки на своем юбилейном шоу

Хореограф Илья Авербух сообщил, что фигуристы Роман Костомаров и Татьяна Навка появятся на его большом юбилейном шоу, которое состоится 17 декабря. Однако их роли он раскрывать не стал.

Портал «Страсти» посетил творческую встречу с фигуристом, режиссером-постановщиком и продюсером Ильей Авербухом, приуроченную к его 50-летнему юбилею. Он пообщался с журналистами и ответил на все волнующие их вопросы. Один из них касался возвращения на лед Романа Костомарова, которому ампутировали ноги и кисти. Недавно спортсмен впервые встал на коньки после выписки из больницы, чем шокировал многих поклонников и коллег.

Авербух отметил, что Роман будет участвовать в его юбилейном шоу, и это для него крайне важно.

«Не хочу спекулировать, в каком качестве он там будет. Зрители Рому увидят. Давайте на этом поставим точку. Это самое важное», - поделился постановщик.

Также в шоу примет участие и бывшая партнерша Костомарова Татьяна Навка. К слову, недавно она призналась, что уже в скором времени прокатится по льду вместе с Романом. Однако не факт, что произойдет это именно 17 декабря. Такие подробности Авербух оглашать не стал.

Напомним, что Роман Костомаров уже принимал участие в шоу хореографа после выписки из больницы. Он не вставал на коньки, а просто выходил на лед ради зрителей.

«Рома принимал участие в наших сочинских гастролях, в проекте «Письма любви». Он выходил на лед в конце, и, конечно, зрители не могли остаться равнодушными. Рома еще и каждый раз совершенно по-разному говорил — вот, что у него было внутри, то и озвучивал. Публика это очень чувствовала», - рассказал Илья Авербух.