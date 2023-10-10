Зрители не могли сдержать слез после речи Дианы Гурцкой о муже

Певица Диана Гурцкая 10 октября открыла свой благотворительный фестиваль. На мероприятии она произнесла речь в память об умершем в мае 2023 года муже Петре Кучеренко.

Артистка вышла к зрителям вся в черном. За спиной певицы показывали семейные фотографии, где она запечатлена с мужем.

Супругу Гурцкая посвятила песню «Прости». Артистка пела «Прости, но я тебя буду любить вечно». Зрители не могли сдержать слез, пишет сайт mk.ru.

После песни артистка произнесла речь дрожащим голосом. Гурцкая призналась, что супруг всегда будет жить в ее сердце, а все песни о любви и радости на фестивале посвящены ему.

«Он бы мне сказал: "Живи, родная. Живи и пой". Я и живу, и пою ради тебя, родной», - произнесла вдова.

Ранее в сентябре в годовщину венчания Гурцкая заявила, что ей сложно жить и принять смерть мужа. Она говорила, что не может смириться с отсутствием посиделок на кухне по утрам и букетов, подаренных без повода.