«Сложно принять это и жить»: Диана Гурцкая обратилась к покойному мужу в годовщину венчания

Певица Диана Гурцкая в годовщину венчания обратилась к покойному мужу Петру Кучеренко. Она заявила, что спустя 4 месяца после смерти ей сложно принять это и жить дальше.

Соответствующий пост появился на странице Гурцкой во «ВКонтакте».

Венчание пары состоялось 18 лет назад. Певица в этот день опубликовала ролик на песню «Прости», состоящий из семейных фотографий. К нему певица сделала публикацию, в которой выразила боль утраты.

«4 месяца как тебя нет рядом. Сложно принять это, сложно жить. Никогда не смогу смириться и поверить, что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу: «Как твои дела». Никогда - страшное слово», - написала артистка.

Она призналась, что ежедневно благодарит Кучеренко за подаренное счастье и за сына.

«Буду любить тебя всегда. Всегда», - пообещала Гурцкая.

Ранее нумеролог Ирина Лидерман предсказала, как сложится судьба певицы после смерти мужа.