«Сложно принять это и жить»: Диана Гурцкая обратилась к покойному мужу в годовщину венчания
Гурцкая в годовщину венчания заявила, что ей сложно жить и принять смерть мужа.
© Lomohov Anatoly/East News
Певица Диана Гурцкая в годовщину венчания обратилась к покойному мужу Петру Кучеренко. Она заявила, что спустя 4 месяца после смерти ей сложно принять это и жить дальше.
Соответствующий пост появился на странице Гурцкой во «ВКонтакте».
Венчание пары состоялось 18 лет назад. Певица в этот день опубликовала ролик на песню «Прости», состоящий из семейных фотографий. К нему певица сделала публикацию, в которой выразила боль утраты.
«4 месяца как тебя нет рядом. Сложно принять это, сложно жить. Никогда не смогу смириться и поверить, что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу: «Как твои дела». Никогда - страшное слово», - написала артистка.
Она призналась, что ежедневно благодарит Кучеренко за подаренное счастье и за сына.
«Буду любить тебя всегда. Всегда», - пообещала Гурцкая.
Ранее нумеролог Ирина Лидерман предсказала, как сложится судьба певицы после смерти мужа.