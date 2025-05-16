«Зрители не хотят смотреть на таких ведущих»: новому шоу Дмитрия Шепелева предрекли провал

У ведущего Дмитрия Шепелева нет шансов на успех с новой передачей. Соответствующее мнение высказала блогер и общественник Вадим Манукян.

Шепелев стал сниматься в передаче «Любовь с первой ноты». До этого был проект «В кругу друзей», но в 2024 году программу о животных убрали.

Манукян считает, что в случае с новым шоу «все зависит от зрителя».

«Люди помнят, кто и что говорил. Они не хотят смотреть на таких ведущих», - высказался блогер.

По словам Манукяна, «возвращенцы» никогда не получали высокие рейтинги.

«Учитывая прошлое, у Шепелева фактически нет шансов на успех», - сказал общественник в разговоре с изданием «Абзац».

Напомним, Шепелев в 2022 году попросил прощения у украинцев от лица всех россиян. Прежде, чем вернуться в эфир, ведущий выдержал паузу.

Ранее сообщалось, что текущим летом Шепелев собирается зарегистрировать брак с Екатериной Тулуповой. Напомним, пара воспитывает общего сына Тихона.