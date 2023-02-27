Зрители начали давить друг друга: Киркоров спровоцировал опасную ситуацию на концерте

Певец Филипп Киркоров спровоцировал опасную ситуацию на концерте в Самаре, спустившись в зрительный зал. Поклонники начали толкать и давить друг друга, одного парня спас сам исполнитель.

Киркоров вышел к людям под песню «В саду Эдемовом». Тут же к нему бросились толпы фанатов.

Один из поклонников чуть было не упал на исполнителя, но Киркоров его подхватил. Он произнес в микрофон: «Я держу! Я держу!»

Неизвестно, чем все могло закончиться, если бы музыкант не поймал падающего парня в этой давке.

Ранее Киркоров заявил, что рыжеволосая певица Анастасия Стоцкая увела его из семьи. До этого он говорил, что причиной развода с артисткой Аллой Пугачевой стали измены.