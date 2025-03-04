Зрителей ждет много сюрпризов: Лолита выйдет на сцену после массовой отмены концертов

Оскандалившаяся певица Лолита Милявская снова выйдет на сцену после массовой отмены выступлений в России. Артистка выступит на большом шоу-концерте LAB с Антоном Беляевым в мае. Об этом пишет пресс-служба PMI.

Как сообщается, 31 мая на сцене Центрального стадиона „Динамо“ ВТБ Арены в Москве состоится большой шоу-концерт Антона Беляева и его группы Therr Maitz. Среди приглашенных артистов — IOWA, Тося Чайкина, Сергей Бобунец, Садковская, The Dawless+Кассета и другие. Более того, зрителям также обещают выступление «отмененной» Лолиты.

По словам организаторов, гостей мероприятия ждут известные песни в неожиданных аранжировках, оркестр и хор в увеличенном составе, обновленные графика и свет.

Напомним, Лолита оказалась о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Так, недавно у знаменитости сорвались выступления в Ульяновске, Волгограде и Перми. Артистка заявила, что это произошло из-за «доносов» общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак поддержала Лолиту после массовой отмены концертов в России. Телеведущая обратилась к активистам с фразой: «Не нравится — не слушай».