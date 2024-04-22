«Зрение действительно несколько ухудшилось»: Эвелина Бледанс раскрыла правду о слепоте после поддержки Пугачевой

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что у нее до сих пор сохраняются проблемы с глазами после того, как она решила высказаться о певице Алле Пугачевой. Она не исключает, что ее просто сглазили недоброжелатели, и теперь телеведущая намерена больше никогда не заговаривать о Примадонне.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Бледанс столкнулась со слепотой, якобы у нее стремительно падает зрение. Из-за этого с Эвелиной стали связываться многие друзья, которые оказались обеспокоены ее здоровьем. Однако, как выяснилось, проблемы у артистки не такие серьезные.

«Зрение действительно несколько ухудшилось: врач говорит, что такое случается в моем случае. Но ни о какой слепоте речи не идет. К сожалению, проблемы с глазами я не могу до сих пор решить», - поделилась Бледанс с mk.ru.

По словам актрисы, у нее остаются неприятные ощущения в глазах, но отеки уже прошли без принятия антибиотиков. Сейчас она уже может выходить на сцену после нанесения дополнительного грима.

К слову, сама Эвелина считает, что ее проблемы со зрением могут быть связаны с поддержкой Аллы Борисовны. Ведь все началось после того, как она заявила, что ждет возращения певицы в Россию.

«Больше об Алле ничего говорить не буду. Я даже родным пообещала, что не произнесу о ней ни слова», - заверила актриса.

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