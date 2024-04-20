«Вот чудеса!»: Эвелина Бледанс раскрыла секрет красоты и жизнелюбия

В апреле Эвелине Бледанс исполнилось 55 лет. Несмотря на это, у нее очень плотный график: гастроли, съемки, спектакли. Немалую часть времени актриса посвящает «особенному» сыну Семену и занимается благотворительной деятельностью. Она раскрыла свой секрет красоты и жизнелюбия.

Эвелина родилась в Ялте: именно Крым помогает ей «подзарядить батарейки». В этом году накануне дня рождения она совершила восхождение на Аю-Даг, знаменитую Медведь-гору — Бледанс хотелось увидеть подснежники, хоть и все говорили, что они отцвели.

«А мне очень хотелось их увидеть. И вот чудеса! Таких живописных полян подснежников я не находила за всё своё ялтинское детство. Крым я обожаю. Там есть всё: и горы, и фантастическое море, и степь», — рассказала Бледанс в интервью aif.ru.

Когда она поехала учиться в Санкт-Петербург из Ялты и начала жить под серым небом, ей было очень тяжело. Со временем Эвелина привыкла к мрачной погоде. Но при любой возможности она едет в Крым набираться солнца и энергии.

Ранее стало известно о смерти сводной сестры актрисы. Родственница принимала алкоголь и наркотики, страдала от цирроза печени. Некоторое время она провела в тюрьме. Вскоре после выхода из колонии женщина скончалась, у нее осталась дочь. Та сообщила Бледанс о смерти, актриса оплатила похороны. Однако раскрывать подробности трагедии в семье она не стала.