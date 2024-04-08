Зоя Бербер рассказала, почему отказалась от имиджа «хорошей девочки»

Российская актриса Зоя Бербер объяснила, почему решила отказаться от имиджа «хорошей девочки». Ее слова приводит aif.ru.

Как рассказала артистка, в последнее время режиссеры стали активнее доверять роли отрицательных персонажей. Она подчеркнула, что ей очень нравится этот факт.

«Очень здорово, что мне доверяют отрицательных персонажей. Ведь у них такой вес! На самом деле это очень важная позиция. Есть главные герои и есть конфликт, с которым они борются. Так вот именно отрицательный персонаж отвечает за линию противостояния», - поделилась Бербер.

Звезда «Реальных пацанов» подчеркнула, что не боится деформации образа «хорошей девочки» из-за крайних ролей в кино.

«Как раз и не надо, чтобы у меня был такой «идеальный» имидж. Ведь на самом-то деле я совсем не идеальная - очень много работаю, поэтому не всегда везде успеваю, даже матерюсь…», - добавила она.

Ранее Зоя Бербер призналась, что не собирается долго сидеть в декрете.