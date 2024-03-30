«Не сижу с пузиком»: Зоя Бербер продолжает работать, несмотря на беременность

В конце января 36-летняя звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер призналась, что станет мамой во второй раз. Актриса призналась, что не планирует долго засиживаться в декрете.

Несмотря на беременность, артистка продолжает активно работать. Она признается: ей будет очень сложно долго просидеть в декрете. Поэтому звезда планирует как можно скорее вернуться к съемкам после рождения малыша.

«Пока продолжаю работать, не сижу с пузиком. А дальше… Есть проекты, которые ждут, есть проекты, которые на паузе. Ну я долго-то, наверное, не просижу. Я это не очень люблю», — цитирует ее Газета.Ru.

Зоя пояснила, что, когда была беременна в первый раз, она не снималась на протяжении трех месяцев.

Актриса называет себя трудоголиком, которому сложно прожить без любимого дела. Она получает удовольствие и от игры в театре, и от съемок в кино/сериалах. Недавно Зоя Бербер исполнила одну из главных ролей в сериале «Тетя Марта» — проект выйдет на экраны в начале апреля.

Зоя Бербер уже была замужем. С первым супругом, сценаристом Александром Синегузовым, актриса познакомилась на съёмках первых серий первого сезона «Реальных пацанов». В 2015 году она родила дочь Надежду. В 2020 году стало известно о расставании пары.

В начале февраля она вышла замуж за коллегу Максима Белобородова. В тот момент актриса уже была беременна. Новость об интересном положении Бербер стала для пары сюрпризом.