«Не хочу быть на их месте»: Лерчек высказалась о романе Бородиной с Сердюковым

Популярная блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) поделилась мнением о романе телеведущей Ксении Бородиной с блогером Николаем Сердюковым. Об этом она заявила в шоу «Алена, блин!», опубликованном во «ВКонтакте».

По словам инфлюэнсерши, она больше не хочет выносить свои отношения напоказ. В качестве антипримера девушка привела новый роман Бородиной.

«Сейчас Ксюша с бывшим мужем Алины (Акиловой. — Прим. ред.) Колей, и все сейчас обсуждают их отношения, их мусолят: кто рад, кто недоволен... Я считаю так: ребятам вместе хорошо, я только рада и счастлива. Но я не хочу быть на их месте и выставлять все напоказ. Я пока хочу быть уверенной в своих отношениях и не хочу опять запутать себя этой красивой картинкой», — поделилась блогерша.

При этом Лерчек отметила, что верит в искренность отношений звезды «Дома-2».

«Я ни в коем случае не говорю, что у Ксюши с Колей именно так. Мне кажется, они действительно кайфуют друг от друга. Но я пока не хочу так», — добавила она.

Ранее Лерчек подала иск к маркетплейсу на 3,4 млн рублей.