«Зов Народа» обратится в СК после слов Аскерова* об ударах ВСУ по Белгороду

Общественное движение «Зов Народа» направит обращение в Следственный комитет с требованием проверить слова бывшего участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* (признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов) об ударах ВСУ по мирным жителям Белгорода. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на председателя движения Сергея Зайцева.

Аскеров* в новом интервью признался, что не чувствует ни капли сочувствия, когда украинские ракеты наносят удар по мирным жителям Белгорода.

По мнению Зайцева, высказывания бывшего знатока «Что? Где? Когда» являются аморальными. Помимо этого, он уточнил, что слова звездного релоканта могут содержать признаки разжигания ненависти и оправдания терроризма.

«Это бесчеловечные слова, которые не могут быть оправданы ничем. В связи с этим, мы, безусловно, обратимся в Следственный комитет Российской Федерации с требованием провести тщательную проверку высказываний Ровшана Аскерова на предмет наличия в них состава преступления, предусмотренного российским законодательством», – поделился собеседник aif.ru.

Председатель «Зова Народа» также выразил надежду, что правоохранители дадут надлежащую оценку этим словам и примут соответствующие меры.

Незадолго до этого одноклассники лидера «Би-2» призвали наказать артиста.

*признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов