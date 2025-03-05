Одноклассник Левы* (Егор Бортник* - признан иноагентом на территории РФ) из группы «Би-2» призвал наказать артиста. Он считает, что певец должен ответить по закону.

Со школьным приятелем исполнителя общались журналисты ИА Регнум.

По словам мужчины, раньше Лева* «был хорошим парнем». Одноклассник помнит его как порядочного, сильного, рассудительного, терпимого. Говорит, что «в те годы восхищался его характером, хотел равняться».

Нынешние поступки певца, рассуждает он, либо вынуждены, либо стали следствием «тяжелых перемен в психике», считает собеседник издания. Вместе с тем он уверен – закрывать глаза на все высказывания и действия артиста нельзя.

«Считаю, что он должен ответить за свои действия по закону», — сказал одноклассник музыканта.

Напомним, Лева* говорил о помощи киевскому режиму – ежемесячно певец перечисляет 5 тыс. евро.

Ранее пранкер Вован заявил об изменениях в психике Левы*. Он пришел к соответствующему выводу, исходя из внешности музыканта и общения.

*признан иноагентом на территории РФ