Зоозащитники пожаловались в Следственный комитет на братьев Запашных
Mash: зоозащитники обвинили братьев Запашных в жестоком обращении с животными.
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Зоозащитники обвинили братьев Запашных в жестоком обращении с животными, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, жалобу на братьев Запашных написали после публикации видео, которое выложили неравнодушные сотрудники цирка на Вернадском. На кадрах видно, как дрессировщики избивают тигров палками, обливают водой и даже используют против них огнетушители.
Отмечается, что все это происходит перед подготовкой животных к новой цирковой программе. Зоозащитники начали собирать подписи и обращения в правоохранительные органы. Уже направлено заявление в Следственный комитет и к депутатам Госдумы с просьбами разобраться в произошедшем.
Ранее братьев Запашных уже не раз обвиняли в жестоком обращении с животными. Однако реального наказания дрессировщиков активистам так и не удалось добиться. По словам Эдгарда Запашного, чаще всего в жестоком обращении с животными его обвиняют люди, которые сами далеки от идеала.
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