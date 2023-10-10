Зоозащитники пожаловались в Следственный комитет на братьев Запашных

Отмечается, что все это происходит перед подготовкой животных к новой цирковой программе. Зоозащитники начали собирать подписи и обращения в правоохранительные органы. Уже направлено заявление в Следственный комитет и к депутатам Госдумы с просьбами разобраться в произошедшем.

Ранее братьев Запашных уже не раз обвиняли в жестоком обращении с животными. Однако реального наказания дрессировщиков активистам так и не удалось добиться. По словам Эдгарда Запашного, чаще всего в жестоком обращении с животными его обвиняют люди, которые сами далеки от идеала.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова испортила волосы после бьюти-процедуры с козьими экскрементами.