Дана Борисова испортила волосы после бьюти-процедуры с козьими экскрементами

Телеведущая Дана Борисова призналась, что едва не испортила волосы средствами на основе козьих экскрементов, которые ей рекомендовал модный стилист одного из московских бьюти-салонов.

Звезда программы «Армейский магазин» заверила, что этот экзотический способ по уходу за волосами опробовала уже на себе половина Москвы, поэтому она тоже рискнула на дорогостоящую процедуру. Так, стоимость услуги по восстановлению шевелюры натуральными ингредиентами составляет около 30 тысяч рублей.

«Три раза приходится восстанавливать волосы после горе-стилиста», - приводит слова Борисовой издание WomanHit.ru.

Дана рассказала, что вернуть волосам былой лоск оказалось очень сложно, ей пришлось трижды делать дорогостоящие процедуры по восстановлению волос после посещения стилиста-натуропата.

При этом телеведущей все-таки удалось восстановить волосы. В итоге она похвасталась перед поклонниками эффектными локонами, окрашенными с постепенным переходом от светлого блонда к пепельному.

Как мы писали ранее, 47-летняя Дана Борисова призналась, что сделала девять абортов от женатых мужчин. По словам телеведущей, это длилось до тех пор, пока она не поняла, что поступает аморально. При этом она не стала скрывать, что в отношениях с женатыми мужчинами ее привлекало финансовое содержание.