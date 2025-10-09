«Зоопарк, халтура полная»: израильтяне рассказали о концертах Галкина*

Житель Израиля Михаил Хурин в беседе с NEWS.ru раскрыл причины, по которым его соотечественники посещают выступления Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Он сравнил шоу юмориста с зоопарком.

По словам Хурина, интерес публики вызывает не само выступление, а возможность посмотреть на «живого Галкина*».

«Это и концертами-то назвать нельзя, халтура полная. Я дал название — «зоопарк». Люди ходят на концерт Галкина*, как в зоопарк — посмотреть на живого бегемота», — выразил свое мнение собеседник издания.

Кроме того, израильтяне на концертах с издевкой напоминают артисту о его же обещаниях сдать кровь, рассказал Михаил Хурин. По его словам, Галкин* в ответ делает вид, будто не понимает задаваемые из зала вопросы.

«Помните, Галкин* записал видеообращение в начале военного конфликта в Израиле? Обещал, что никуда отсюда не уедет, будет сдавать кровь для пострадавших. И отбыл на Кипр. Теперь на каждом концерте, когда приезжает в Израиль, люди с издевкой ему кричат из зала, сдал ли он кровь. Он делает вид, будто не слышит или не понимает вопрос», — поделился подробностями мужчина.

*Признан иностранным агентом на территории России