«Ногой дверь открывала во все кабинеты»: Пригожин раскрыл, что Пугачева приезжала просить за Галкина*

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл, зачем певица Алла Пугачева возвращалась в Россию после отъезда. Мужчина признался в эфире «Радио Комсомольская правда», что исполнительница хита «Миллион алых роз» просила разрешение для возвращения ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

Пригожин уверен, что артистка покинула страну из-за потери своего авторитета и влияния. При этом она несколько раз приезжала, но не объясняла причины своего приезда.

«Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние. Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. «А что он такого сказал? – говорила она в кабинетах. – Ничего такого в принципе», – цитирует Пригожина Kp.ru.

Иосиф считает Пугачеву и ее мужа «умными, хитрыми и циничными» людьми, которые не предпринимают никакие шаги просто так. По его словам, супруги всегда выступали платно и не соглашались выходить на сцену без гонорара.

«А что же вы тогда, если вам все это не нравилось, после Крыма не уехали, в 2014 году? Что ж вы еще 10 лет здесь колотили бабки, причем огромные деньги? Они просто торгуют своими эмоциями, манипулируют этой любовью общества», – убежден продюсер.

*Признан иностранным агентом на территории России