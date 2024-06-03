Золото, камин короля и спальня Марии-Антуанетты: сколько стоит пентхаус Никаса Сафронова

На втором этаже есть зимний сад с фонтаном и зал с мраморным камином короля Франциска I. Стоимость этого великолепия достигает четыре миллиона рублей! Кроме того, здесь есть особая гордость Сафронова – спальный гарнитур Марии-Антуанетты. Художник уверяет, что даже сам не смеет спать тут.

На третьем этаже все было задумано в стиле хай-тек. Для гостей есть готический стол, рояль и танцпол. Подышать свежим воздухом можно на террасе, там открывается чудесный вид на Москву.

Ранее Никас заявлял, что не собирается оставлять роскошный особняк своим родным, а планирует отдать его государству. При этом он подчеркивал, что не оставит близких без поддержки, но за пентхаус боится, как бы его не «разбазарили».