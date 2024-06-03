Золото, камин короля и спальня Марии-Антуанетты: сколько стоит пентхаус Никаса Сафронова
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Художник Никас Сафронов показал пентхаус за 7 миллиардов рублей, который завещал государству. Мужчина впервые раскрыл стоимость трехэтажного дома с роскошным убранством в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале «НТВ».
Особняк звезды находится в Брюсовом переулке. Здесь есть все не только для жизни, но и для творчества. Поэтому художник называет этот дом, в том числе своей мастерской. Пентхаус площадью более тысячи квадратных метров усыпан эксклюзивными предметами искусства и антиквариатом. Здесь есть 17 комнат. На стенах – ручная роспись и сусальное золото. А на полах, выложенных амстердамской плиткой XVII века стоимостью пять миллионов рублей, лежат шкуры медведей.
На втором этаже есть зимний сад с фонтаном и зал с мраморным камином короля Франциска I. Стоимость этого великолепия достигает четыре миллиона рублей! Кроме того, здесь есть особая гордость Сафронова – спальный гарнитур Марии-Антуанетты. Художник уверяет, что даже сам не смеет спать тут.
На третьем этаже все было задумано в стиле хай-тек. Для гостей есть готический стол, рояль и танцпол. Подышать свежим воздухом можно на террасе, там открывается чудесный вид на Москву.
Ранее Никас заявлял, что не собирается оставлять роскошный особняк своим родным, а планирует отдать его государству. При этом он подчеркивал, что не оставит близких без поддержки, но за пентхаус боится, как бы его не «разбазарили».