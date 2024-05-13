Завещание скорректировано: кому достанется имущество Никаса Сафронова после его смерти

Знаменитый художник Никас Сафронов имеет внушительные накопления и не скрывает это от общественности. Свои богатства он изначально собирался поделить между детьми и родственниками, а после заявил, что хочет отписать все государству. Но в итоге Сафронов скорректировал завещание и нашел альтернативный вариант.

Никас не хочет оставлять родных без материальной поддержки, но и хочет сохранить память о себе. Поэтому 68-летний художник планирует разделить имущество поровну между государством и близкими людьми.

Сафронов решил оставить свою роскошную квартиру государству, чтобы дети не распродали его работы и не промотали полученные за них деньги. Он надеется, что все-таки найдется поклонник его творчества, который сможет передать будущему поколению историю известного художника.

«Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», — рассказал он в эфире передачи «Пока все дома» на канале «Россия 1».

Он добавил, что все-таки написал завещание, но квартира все же достанется городу.

Никас Сафронов был дважды в официальном браке. У него есть шестеро детей от разных женщин. Двое из них проживают за границей, но живописец поддерживает с ними связь.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что готов переписать полдома будущей невесте.