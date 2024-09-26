«"Золотая маска" многих раздражала»: Владимир Машков рассказал о нововведениях театральной премии

Владимир Машков заявил, что премию «Золотая маска» ждут серьезные нововведения. Об этом сообщает Kp.ru.

Актер и режиссер Владимир Машков выступил на конференции, посвященной развитию премии «Золотая маска». В декабре 2023 года он стал президентом национальной театральной премии.

По словам Машкова, сейчас «Золотая маска» нуждается в обновлении.

«Мы будем решать, что будем называть лучшим спектаклем, почему будем называть лучшим, какие критерии. За 30 лет существования "Золотой маски" она редактировалась 9 раз. Каждый раз попытка сократить количество номинации приводила к их увеличению. Парадокс», — рассказал он.

Машков добавил, что речи об отмене премии сейчас нет, хотя еще недавно такие идеи высказывались.

«Она многих раздражала, включая тех, кто ее получал. Но нам удалось сохранить эту премию. Много было столкновений, споров. Премия отражает жизнь нашего театрального сообщества», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что актер Владимир Машков вспомнил, как снимался в Голливуде.