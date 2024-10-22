«Начинают топтать ногами»: Филипп Киркоров выступил против травли оскандалившейся Глюкозы

Певец Филипп Киркоров посетил юбилей журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе и высказался против начавшейся травли певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Исполнитель хита «Атлантида» был в сопровождении своей музы, певицы Маргариты Овсянниковой. Для выхода в свет он выбрал строгий черный костюм, который дополнил брошью в виде скрипичного ключа. Из аксессуаров Филипп предпочел шляпу с широкими полями и очки в крупной черной оправе.

«Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами. Любимая народная забава – посмотреть, как падает звезда. С таким же удовольствием на нее смотрят, любуются, и с таким же удовольствием ее мочат», - сказал Филипп.

Он выразил уверенность, что травля человека всегда губительна для общества. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» также напомнил журналистам: «не судите, да не судимы будете».

Напомним, 22 октября СМИ сообщили о задержании Глюкозы в аэропорту Шереметьево за употребление запрещенных препаратов. Суд оштрафовал исполнительницу на 5 тысяч рублей.