«Начинают топтать ногами»: Филипп Киркоров выступил против травли оскандалившейся Глюкозы
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Филипп Киркоров посетил юбилей журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе и высказался против начавшейся травли певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Исполнитель хита «Атлантида» был в сопровождении своей музы, певицы Маргариты Овсянниковой. Для выхода в свет он выбрал строгий черный костюм, который дополнил брошью в виде скрипичного ключа. Из аксессуаров Филипп предпочел шляпу с широкими полями и очки в крупной черной оправе.
«Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами. Любимая народная забава – посмотреть, как падает звезда. С таким же удовольствием на нее смотрят, любуются, и с таким же удовольствием ее мочат», - сказал Филипп.
Он выразил уверенность, что травля человека всегда губительна для общества. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» также напомнил журналистам: «не судите, да не судимы будете».
Напомним, 22 октября СМИ сообщили о задержании Глюкозы в аэропорту Шереметьево за употребление запрещенных препаратов. Суд оштрафовал исполнительницу на 5 тысяч рублей.
Ранее актриса Наталья Бочкарева прокомментировала скандал с Глюкозой. Она призвала не хейтить певицу, которая оказалась в сложной ситуации. По мнению звезды «Счастливы вместе», в жизни каждого человека может что-то случиться. Бочкарева отметила, что Глюкоза – замечательная мама.
Сама Наталья также прокомментировала произошедшее. Она заверила, что не употребляла запрещенных веществ и выразила уверенность, что ее подставил влиятельный человек, которого все знают.