«Знаю, кто хотел меня убить»: Анатолий Вассерман выступил с громким заявлением

Анатолий Вассерман родился на территории Украины в Одессе, но уже почти 30 лет работает в России. Здесь он получил известность и неплохо устроился. Однако не желает возвращаться на Родину интеллектуал вовсе не из-за того, что не скучает по родным землям. На самом деле он опасается, что его могут убить.

В программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» 69-летний Вассерман признался – он умрет, если появится на Украине. «Почему не возвращаюсь туда? Потому что там есть кому меня убить. В первый раз мне угрожали еще в 1993 году. Знаю, кто хотел меня убить», - откровенно рассказал Анатолий Александрович.

Подробностями о покушении интеллектуал делиться не стал. Зато он охотно отвечает на вопросы, связанные со своей личной жизнью. Например, о том, что в 69 лет он до сих пор является девственником. Обет воздержания он дал другу на спор, а теперь расплачивается всю жизнь из-за собственной глупости, как признался Анатолий Александрович. По его словам, он жалеет об этом пари, но сейчас уже поздно что-то исправлять, ведь результат может быть непредсказуем.

«С другой стороны, если бы мне представилась возможность что-то поменять, то я бы этой возможностью вряд ли воспользовался, потому что неизвестно, как бы эти изменения на меня повлияли», - поделился Вассерман.

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