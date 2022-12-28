Певец Shaman ошарашил телезрителей неожиданным заявлением

В эфире известной историко-патриотической передачи «Свои» артиста попросили прокомментировать слова его знаменитой песни «Я русский».

Ведущий решил акцентировать свое особенное внимание на строчках «моя кровь от отца», несколько раз повторяющихся в припеве композиции.

В ответ Shaman ошарашил собравшихся заявлением: «Когда я писал эти куплеты, я имел ввиду, что мой отец – это сам Господь Бог, всевышний. Я искренне считаю, что это именно он дал мне возможность выступать на всю страну.

Напомним, что какое-то время назад коллега Дронова по музыкальному цеху Олег Газманов высказался в адрес певца.

Газманов с мало скрываемым скепсисом отметил, что прежде, чем нарекать молодого человека новым королём эстрады, нужно сперва посмотреть, не сорвёт ли ему голову от внезапно нахлынувшей популярности.