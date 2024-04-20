«Знаю, как в этом состоянии страшно»: звезда «Универа» рассказала о панических атаках

Звезда «Трудных подростков» и «Универа» Екатерина Молоховская призналась, что решила отучиться на психолога после того, как столкнулась с паническими атаками. Об этом она рассказала в беседе с Газетой.Ru.

Так, недавно актриса получила психологическое образование. Молоховская уже начала консультировать людей с тревожными расстройствами. Однако, несмотря на это, Екатерина не останавливает свою актерскую карьеру и продолжает сниматься в кино.

Как оказалось, во время пандемии актриса страдала от панических атак, и тогда ей захотелось углубиться в тему психологии.

«Именно после этого я решила разобраться в причине их возникновения, отучилась на психолога-консультанта по тревожно-фобическим расстройствам. По этому вопросу и консультирую – знаю, как в этом состоянии страшно, и знаю путь, как из него выйти», – отмечает Молоховская.

Интересно, что до поступления в Минскую академию искусств Екатерина и не думала о профессии актрисы. Она планировала стать журналисткой, однако потом неожиданно изменила свое мнение.

При этом Молоховская утверждает, что у нее нет огромных амбиций и желания стать известной.

«Просто делаю то, что мне нравится, получаю удовольствие от процесса и, безусловно, радуюсь, когда есть положительный отклик от зрителей», – пояснила она.

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